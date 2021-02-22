 

СБУ задержала в Харькове агента российской военной разведки

22.02.2021, 15:58, Новости дня
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове агента российской военной разведки, который собирал для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ “Оплот”. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что гражданина Украины завербовали представители Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ во время его поездки в Россию.

Следователи зафиксировали, что для получения доступа к закрытым данным задержанный пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия “Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова”, которое разрабатывало танк. Под контролем оперативников СБУ агент спецслужб РФ получил от работника госпредприятия образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии в Россию.

“Предателя задержали “на горячем” во время получения им “полного комплекта технической документации”, которая имеет гриф ограничения доступа”, – говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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