Сеть “Спортмастер” заявляет, что продолжит работать в Украине. Ее владелец попал под санкции СНБО

22.02.2021, 15:58, Новости дня

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Сеть магазинов “Спортмастер Украина” продолжит работать в Украине, несмотря на введенные против их владельца – компании Sportmaster Operation Pte.Ltd санкции. Об этом агентству “Интерфакс Украина” сообщила CEO “Спортмастер Украина” Людмила Кныш.

“Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательными и вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины”, заявила она.

По словам Кныш, на сегодня нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и “Спортмастер” продолжает работу исключительно в правовом поле.

“Все эти годы компания “Спортмастер Украина” проводила и проводит самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный на строгом соблюдении законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики”, – подчеркнула она.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц (среди них и владелец “Спортмастера”) и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”. Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

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