Зеленский рассказал, что постоянно спорит со Степановым из-за поставки вакцины против COVID-19

22.02.2021, 15:58, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часто спорит с министром здравоохранением Максимом Степановым о доставке вакцины от коронавируса в Украину. Такими подробностями он поделился во время общения с журналистами на форуме “Украина 30. Инфраструктура”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Нужно говорить о вакцине тогда, когда она приедет [в Украину]. Вот она приедет и мы скажем: “Вакцина в Украине”. Это наши споры постоянные с министром охраны здоровья [Максимом Степановым]. Он говорит: “Все, она едет”. Я ему говорю: “Максим, я вас прошу очень, пусть она приедет и люди это увидят”. Правда, все нервничают из-за этого, но я считаю, что беспокоиться не о чем”, – отметил президент.

Зеленский привел в пример опыт других стран, где уже проходит вакцинация от коронавирусной инфекции.

“Мы видим сейчас, что происходит с вакцинами, как это нужно делать и с кого нужно начинать и кем заканчивать”, – добавил он.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сегодня заявил, что вакцину от коронавируса доставят в Украину утром 23 февраля. Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются. 21 февраля министр рассказал, что лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцины AstraZeneca из Индии и 500 тыс. доз препарата будут в Украине в ближайшее время.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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