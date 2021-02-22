Учёные Сколтеха срочно разрабатывают дешёвый заменитель пальмового масла

22.02.2021, 15:51, Разное

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Рост цен на продовольствие в январе заставил правительство искать новые способы обеспечить россиян доступным питанием. Кафедре неорганического синтеза Сколтеха заказали разработку аналога пальмового масла, не содержащего импортных компонентов. Учёные намерены справиться с задачей в течение месяца.

«В тучные времена, когда мы были зажиточны, мы могли позволить себе закупать за рубежом пальмовое масло для изготовления кондитерских изделий и молочной продукции – молока, масла, сметаны, творога. Сейчас, с ускорением отрицательного роста в экономике, нужно искать что-то более доступное», – заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Основное сырьё для синтетического пальмового масла – каменноугольная смола, побочный продукт коксохимического производства Нижнетагильского металлургического комбината. Остальные добавки засекречены, но известно, что их поставляют очистные сооружения Мосводоканала. Продукт как таковой уже практически готов, по своим физическим свойствам он ничем не уступает пальмовому маслу. Проблема, как говорят учёные, только с его органолептическими свойствами. Резкий запах содержащегося в масле скатола сильно снижает его кулинарные качества: «Уверен, мы справимся с проблемой запаха и вкуса. Если же нет, правительство примет продукт как есть. Деваться некуда, молочная промышленность встанет», – говорит главный инженер проекта Алексей Гладышев.

Продукт уже получил название «Победа». Как только рецептуру одобрят, производство масла начнут 11 химических заводов России. Правительство поставило задачу сформировать подарки ветеранам к 9 Мая исключительно из продуктов, содержащих «Победу».

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