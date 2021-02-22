 

Вице-премьера Украины заставили объясняться за фото с Кадыровым

22.02.2021, 15:12, Новости дня
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Премьер-министр Украины потребовал от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Жду срочного объяснения от Олега Уруского», – написал Шмыгаль в Facebook.

Позже Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что снимок был сделан во время церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокол государства-организатора. Он отметил, что никаких контактов с Кадыровым у него не было и не планировалось. «Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Я не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», – сообщил Уруский.

Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли  Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля, передает ТАСС.



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