В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

22.02.2021, 15:12, Новости дня

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Встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи. Регламента по продолжительности переговоров нет, как планируется, лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах, сообщили СМИ.

Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах», передает БелТА.

Кроме того, президенты обменяются мнениями по международной повестке дня.

Ранее Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Перед этим Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.