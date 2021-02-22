Появление российских средств РЭБ на Курилах вызвало в Японии ажиотаж

22.02.2021, 15:10, Разное

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Российские средства радиоэлектронной борьбы накануне были размещены на территории Курильских островов. Такое решение вызвало панику у властей Японии и в СМИ этой восточной страны.

Министерство обороны Российской Федерации приняло решение расположить на территории Курильских островов комплекс радиоэлектронных средств. Они способны мониторить даже сигналы, исходящие от обычных мобильных телефонов. Благодаря полученным данным РЭБ способны с высокой точностью корректировать процесс целеуказания в реальном времени.

Такое решение оборонного ведомства РФ вызвало панику у японских властей. В местных СМИ эта тема стала главной, многочисленные издания сообщают о данном событии, размышляя, какими будут дальнейшие действия России. Военные аналитики сейчас рассказывают о потенциале, которым обладает российская армия. Особое внимание эксперты уделяют установкам для ведения радиомагнитной и радиоэлектронной войны.

Большинство как специалистов сферы вооружений, так и рядовых граждан выражают уверенность, что с Москвой нельзя «мямлить». Ряд читателей высказывает уверенность в необходимости вооружать Хоккайдо, находящийся ближе остальных островов к Курилам.

Как известно, этот регион, находящийся в собственности России, Япония называет Северными территориями и давно мечтает вернуть в свое владение. В ответ на это некоторые комментаторы под статьями об активной позиции японских властей, наоборот, призывают к более взвешенной позиции. Они уверены, пишет «НьюИнформ», что провокации со стороны Токио могут привести к размещению на островах еще и ядерного оружия.

Источник: newinform.com