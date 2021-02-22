Поклонники восхитились образом Ларисы Долиной в черном комбинезоне и белой накидке

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22.02.2021, 15:10, Разное
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В микроблоге Instagram Ангелина Миончинская опубликовала снимок своей матери Ларисы Долиной в элегантном образе. Поклонники были восхищены черным комбинезоном и белой накидкой, в которых позировала артистка.
Белоснежные волосы Ларисы Долиной стилисты зачесали назад. Многие фолловеры отметили, что эта укладка очень идет певице, так как с ней она выглядит намного моложе. Ранее мать Ангелины Миончинской критиковали за то, что она подбирает прически, которые стягивают кожу на лице. Поклонники также отметили стройную фигуру исполнительницы, которую она подчеркнула с помощью широкого ремня.

Дочь певицы восхитилась своей матерью, написав, что на фотографии «невероятная красота». В комментариях фолловеры оставили также множество восторженных слов в адрес звезды.

В конце прошлого года Лариса Долина впечатлила поклонников новым образом, который она продемонстрировала на премии «Золотой граммофон». Однако ее преображения полностью раскритиковал Джордж Ровалс. По словам экс-стилиста Примадонны, 65-летней певице неприлично появляться на публике в платье, которое демонстрирует недостатки ее фигуры. Кроме этого, имиджмейкеру не понравилось глубокое декольте артистки и волосы, туго зачесанные на макушке в гладкий хвост. Джордж Ровалс считает, что никакие уловки уже не помогут Ларисе Долиной вернуть молодость.



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