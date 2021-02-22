 

Юлия Савичева назвала причиной потери ребенка и ссоры с Фадеевым черную магию

22.02.2021, 15:10, Разное
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Российская певица Юлия Савичева полагает, что разрыв отношений с продюсером Максимом Фадеевым и потеря ребенка у нее произошли из-за черной магии. Череда несчастий обрушилась на исполнительницу внезапно, поэтому она заподозрила, что на нее навели порчу.
Продолжительное время у Юлии Савичевой и Максима Фадеева были прекрасные отношения. Но потом его словно подменили. Изначально он просто отдалился, вспоминала певица, но потом его отношение к подопечной стало холодным и раздражительным. Невольно ее посещали мысли, будто на продюсера воздействуют черной магией люди, окружавшие его в те времена.

Затем Юлию Савичеву начали преследовать ужасные сновидения. С каждым днем «чертовщины» в них становилось все больше. Потом певица забеременела, но у нее произошел выкидыш. Фадеев в тот момент заявил певице, что с ней он работать прекращает, а права на песни он намерен забрать.

О своем беспокойстве по поводу использования неким лицом черной магии Савичева пояснила продюсеру уже спустя год, Фадеев согласился с ней, что все произошло неспроста. Позднее Елена Темникова и Наргиз Закирова рассказали певице, что в окружении Фадеева была Ольга Серябкина. А она увлекалась колдовством, тесно общалась с участниками «Битвы экстрасенсов» и часто обращалась за помощью к гадалкам.

Источник: news.rambler.ru



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