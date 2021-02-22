 

Хинштейн призвал усилить законодательство о защите чести и достоинства ветеранов

22.02.2021, 14:48, Разное
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Комитет Госдумы по информационной политике вынес предположение о внесении корректировок ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма. Предполагается, что это повлияет на уровень жизни пожилых граждан.

По мнению Александра Хинштейна, поправки помогут максимально “защитить память о героях нашей страны”. Более того, государственный деятель добавил, что штраф по резонансному делу об оскорблении ветерана несоразмерен тяжести моральных последствий.

Ранее с подобным заявлением выступала вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая. К слову, она же и стала одним из авторов запланированных изменений в законодательстве.

“Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны”, – подытожил политический деятель.

Ирина Яровая потребовала установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана ВОВ и за оскорбление памяти защитников Отечества. Уточняется, что поправки вносятся в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля.



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