Политолог Озимко спрогнозировал итоги визита Лукашенко в Сочи: Белорусская власть скорректирует внутреннюю политику

22.02.2021, 14:48, Разное

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Политологи продолжают выдвигать гипотезы касательно того, как пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. По многочисленным прогнозам, одной из приоритетных тем разговора двух президентов встречи станет политический кризис в Белорусии и итоги ВНС.

Политический обозреватель Кирилл Озимко выразил мнение, что российскому главнокомандующему удастся повлиять на принятие решений в Белоруссии по направлению внутренней политики. Дело в том, что во время Всебелорусского народного собрания были обозначены намерения руководства как можно сильнее “закрутить гайки”.

Очевидно, что такая тактика направлена лишь на временное урегулирование ситуации. Рано или поздно протестный потенциал гражданского обществе вспыхнет с новой силой со всеми вытекающими последствиями.

Российская сторона неоднократно давала понять, что Кремль заинтересован в стабилизации политической обстановки на территории республики. Озимко отметил, что в данном направлении мыслит и сам Путин, поэтому можно ожидать, что по итогам переговоров с Лукашенко белорусская власть начнет корректировать и собственную внутреннюю политику.