Охлобыстин заявил, что не будет участвовать в выборах в ГД из-за запрета церкви

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22.02.2021, 14:18, Новости дня
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Актер Иван Охлобыстин заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Госдуму в 2021 году, так как участвовать в политике ему «запретила церковь», однако планирует помогать в этом объединенной на базе «Справедливой России» партии.

«Я нет, я буду всячески помогать (новой объединенной на базе СР партии – прим. ВЗГЛЯД). Мне церковь в свое время запретила участвовать в политике, самому баллотироваться», – рассказал Охлобыстин РИА «Новости».

Он отметил, что «небольшой специалист» в политике, однако готов помогать партии. «Что есть, то вложу в дело партии», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая РФ – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник. В единую партию объединились три партии: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России. 

Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика РФ давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться»



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