Миронова выдвинули единственным кандидатом в председатели единой левой партии

22.02.2021, 14:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Делегаты съезда партии объединенной левой партии «Справедливая РФ – За правду» выдвинули единственным кандидатом в ее председатели лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, сообщила секретарь съезда Ирина Чиркова.

«По итогам вчерашнего обсуждения на заседаниях президиума и совета палаты депутатов, а также на совещании с руководителями делегаций предлагаю на должность председателя партии кандидатуру Сергея Михайловича Миронова», – передает сообщение секретаря ТАСС.

Кандидатами в сопредседатели выдвинуты бывшие главы партий «За правду» и «Патриоты России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Ранее на съезде было решено дать партии новое название – «Справедливая РФ – За правду». Напомним, 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил.

Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика РФ давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».