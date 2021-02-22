Певица Валерия вспомнила о домашнем насилии со стороны мужа и недавнем убийстве

22.02.2021, 14:16, Разное

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Валерия вспомнила о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Артистка провела аналогию с недавней историей об убийстве.

Как известно, Валерия ранее была замужем за продюсером Александром Шульгиным. Однако этот брак стал для певицы серьезным испытанием, поскольку муж неоднократно поднимал на нее руку. Свою точку зрения относительно применения физической силы в семейных ссорах артистка изложила на странице профиля в соцсети Instagram. Никакие аргументы не могут оправдать такое поведение, уверена селебрити. Иллюстрируя свое отношение к проблеме, в публикации с призывом не быть равнодушным артистка, крича, схватилась за голову руками.

Кроме того, артистка привела в пример недавно случившуюся драматическую историю. Парень убил свою девушку после расставания с ней: в тот момент, когда она приехала к экс-бойфренду за вещами, он запер ее в своей квартире. Их потасовку слышали многие соседи, люди не остались равнодушными и вызвали полицию. Однако бывший жених успел задушить свою экс-избранницу.

Валерию возмутили подробности этой трагедии. Певица намерена добиться справедливого наказания не только убийцы, но и правоохранителей, которые, по её словам, не предотвратили преступление. Валерия призывает присоединиться к флэшмобу всех своих фолловеров. Таким образом, надеется исполнительница, можно будет привлечь к ответственности всех, на чьей совести теперь жизнь молодой девушки.