 

Решетова призналась, что после Тимати не вступала в серьезные отношения

22.02.2021, 14:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Анастасия Решетова решила пообщаться со своими подписчиками в микроблоге Instagram, пока стояла в пробке. У нее спросили о личной жизни, и модель заявила: после расставания с Тимати у нее не было серьезных отношений.
Экс-возлюбленная рэпера призналась, что ей постоянно кого-то приписывают в Сети. Она только смеется над этими слухами и никак их не комментирует. По словам Анастасии Решетовой, она могла позволить себе общаться с мужчинами или сходить на ужин, но до романа дело не доходило. Модель считает, что «всему свое время», потому не хочет спешить. По ее мнению, необходимо смотреть на предполагаемые отношения с перспективой. Она – из тех девушек, для которых важна стабильность, поэтому не станет бросаться «в омут с головой». Анастасия Решетова призналась: она не будет встречаться с мужчиной только для статуса и «галочки», просто чтобы показать, что не одинока.

О разрыве модели и рэпера стало известно прошлой осенью. Пара демонстрировала идеальные отношения в Сети, воспитывала годовалого сына и казалось, у них все в порядке. Поэтому новость стала настоящей неожиданностью для поклонников. После расставания с Анастасией Решетовой Тимати стал героем романтического шоу «Холостяк» и пытался устроить личную жизнь в рамках телевизионного проекта.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Ученые определили, какие люди имеют низкий уровень “гормона любви”

18.10 / Ученые рекомендовали девушкам не сравнивать своего возлюбленного с бывшим

15.11 / Мнение: Покушение Меладзе

24.11 / Эксперт: Режим Лукашенко обречен без интеграции с Россией

11.02 / Виталий Мутко: льготная ипотека должна быть продлена, но скорректирована для россиян

05.11 / Скандалы: Криптовалютный «хоккей» от Игоря Мусатова

22.10 / Ученые: Люди с легкими симптомами COVID-19 заразны до 10 дней

10.09 / Лукашенко вцепился в кресло президента: Не посмеют кинуть в грязь

05.09 / Мнение: Навального отравили “новичком”

23.11 / Экстрасенс Циминтия предрекла развод Топалову и Тодоренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска