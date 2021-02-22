Решетова призналась, что после Тимати не вступала в серьезные отношения

22.02.2021, 14:16, Разное

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Анастасия Решетова решила пообщаться со своими подписчиками в микроблоге Instagram, пока стояла в пробке. У нее спросили о личной жизни, и модель заявила: после расставания с Тимати у нее не было серьезных отношений.

Экс-возлюбленная рэпера призналась, что ей постоянно кого-то приписывают в Сети. Она только смеется над этими слухами и никак их не комментирует. По словам Анастасии Решетовой, она могла позволить себе общаться с мужчинами или сходить на ужин, но до романа дело не доходило. Модель считает, что «всему свое время», потому не хочет спешить. По ее мнению, необходимо смотреть на предполагаемые отношения с перспективой. Она – из тех девушек, для которых важна стабильность, поэтому не станет бросаться «в омут с головой». Анастасия Решетова призналась: она не будет встречаться с мужчиной только для статуса и «галочки», просто чтобы показать, что не одинока.



О разрыве модели и рэпера стало известно прошлой осенью. Пара демонстрировала идеальные отношения в Сети, воспитывала годовалого сына и казалось, у них все в порядке. Поэтому новость стала настоящей неожиданностью для поклонников. После расставания с Анастасией Решетовой Тимати стал героем романтического шоу «Холостяк» и пытался устроить личную жизнь в рамках телевизионного проекта.

Источник: teleprogramma.pro