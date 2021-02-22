 

Названы поступки Курбана Омарова, за которые Ксении Бородиной приходилось «краснеть»

22.02.2021, 14:16, Разное
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В СМИ в последнее время популярность Курбана Омарова резко возросла. Журналисты проанализировали многочисленные новости о супруге известной телеведущей и пришли к выводу, что некоторые его поступки неоднократно заставляли Ксению Бородину «краснеть».
Первый громкий скандал, связанный с именем Курбана Омарова, прогремел в 2015 году. Тогда Ксения Бородина заявила, что супруг ей неверен. Ведущая «ДОМа-2» даже думала развестись с ним, но после того как на мужа обрушилась волна критики поклонников, изменила свое решение. Сейчас знаменитость утверждает, что никаких измен не было, а она просто сделала неправильные выводы.

Многие подписчики Ксении Бородиной не верят в то, что у Курбана Омарова есть собственный успешный бизнес. Его постоянно обвиняют в том, что он живет якобы за счет жены. При этом супруг телеведущей не оправдывается, а наоборот, шутит по этому поводу. В результате знаменитости часто приходится оправдываться за него или опровергать высказывания.

Под вопросом также писательский талант Курбана Омарова, выпустившего произведение под названием «Откровения мужчины». Недавно стало известно о том, что муж Ксении Бородиной готовит очередную книгу, в которой намерен рассказать, как встретить свою любовь. Несмотря на то, что произведение еще не существует, поклонники его уже раскритиковали.



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