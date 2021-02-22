 

“Игра про правильное время”: Геннадий Зюганов посоветовал включить прохождение “Бесконечного лета” в школьную программу

22.02.2021, 14:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Геннадий Зюганов предложил Министерству просвещения провести уроки культурного обогащения историей и бытом СССР серди учеников средней и старшей школы. Такие занятия, по мнению лидера КПРФ, должны пробудить тягу к науке среди молодежи, утраченную после распада Союза. 

Одним из его предложений стало обязательное прохождение компьютерной игры “Бесконечное лето”, разработанной отечественной студией. По мнению Зюганова, игра “Бесконечное лето” максимально точно передает атмосферу молодежи ушедшей эпохи и вызывает только самые теплые чувства ностальгии.

“Вот это было время, парни робототехникой занимаются, девчонки все такие приветливые и добрые, в столовых котлеты из настоящего мяса! Мне не стыдно признать, что я расплакался на концовке с Ульяной, это напомнило мне мое детство в пионерском лагере, а вчера чуть с Влерием Рашкиным не подрались пока решали какая комсомолка более ненаглядная, я вот за Алису отдам свой голос”, — написал у себя на странице в Facebook Геннадий Зюганов.

Также после прохождения игры лидер КПРФ выразил намерение подать депутатский запрос в Минздрав с просьбой провести исследования по возможности выведения гибридов женщин с кошками.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Аскери развелась с Белоцерковским: Это больно

31.01 / Мнение: Воскресный протест

24.06 / Учёные: С помощью пота можно определить состояние здоровья человека

01.11 / Геннадий Зюганов отпраздновал Хэллоуин со своими внуками

28.12 / Россиян предупредили об опасности воров и грабителей в курьерской форме

30.09 / Загитова и Ягудин станут участниками программы «Вечерний Ургант»

28.06 / Мать Елены Малышевой борется со смертельным вирусом

19.09 / Хакерская атака впервые убила человека: в Германии пациентка погибла из-за заражения серверов

13.10 / Мнение: Фундамент границ

04.09 / Увольнение главы КГБ Белоруссии объяснили потерей доверия у Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска