“Игра про правильное время”: Геннадий Зюганов посоветовал включить прохождение “Бесконечного лета” в школьную программу

22.02.2021, 14:11, Разное

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Геннадий Зюганов предложил Министерству просвещения провести уроки культурного обогащения историей и бытом СССР серди учеников средней и старшей школы. Такие занятия, по мнению лидера КПРФ, должны пробудить тягу к науке среди молодежи, утраченную после распада Союза.

Одним из его предложений стало обязательное прохождение компьютерной игры “Бесконечное лето”, разработанной отечественной студией. По мнению Зюганова, игра “Бесконечное лето” максимально точно передает атмосферу молодежи ушедшей эпохи и вызывает только самые теплые чувства ностальгии.

“Вот это было время, парни робототехникой занимаются, девчонки все такие приветливые и добрые, в столовых котлеты из настоящего мяса! Мне не стыдно признать, что я расплакался на концовке с Ульяной, это напомнило мне мое детство в пионерском лагере, а вчера чуть с Влерием Рашкиным не подрались пока решали какая комсомолка более ненаглядная, я вот за Алису отдам свой голос”, — написал у себя на странице в Facebook Геннадий Зюганов.

Также после прохождения игры лидер КПРФ выразил намерение подать депутатский запрос в Минздрав с просьбой провести исследования по возможности выведения гибридов женщин с кошками.

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