Путин поприветствовал делегатов съезда «Справедливой России»

22.02.2021, 13:24, Новости дня

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Съезд партии «Справедливая Россия» был открыт приветственным обращением президента Владимира Путина, он пожелал объединенной партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах».

«Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране», – говорится в приветствии Путина, информирует РИА «Новости». Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов.

Также лидер страны добавил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение».

«Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!», – говорится в обращении.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа – это «самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности».

«Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала «Справедливая Россия». И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу», – подчеркнул он.

Миронов заметил, что «социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному».

В свою очередь Захар Прилепин заявил, что он готов возглавить объединенную партию, если такое предложение появится.

«Да, готов (возглавить – прим. ВЗГЛЯД). Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее», – сообщил Прилепин.

Партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая РФ – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник.

В единую партию объединились три партии: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России.

Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика РФ давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».