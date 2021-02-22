Политик из Германии сравнил водную блокаду Крыма со средневековой осадой

22.02.2021, 13:22, Разное

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Депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал решение властей Украины о водной блокаде Крыма. Политик из Германии сравнил такое решение со средневековой осадой.

Власти Украины перекрыли каналы, поставляющие воду в Республику Крым. Такое решение привело к дефициту этого жизненно важного продукта на полуострове. Несмотря на непризнание многими европейскими государствами результатов референдума 2014 года о статусе Крыма, есть в ЕС и политики, имеющее собственное мнение по этому поводу.

Так, парламентарий Вальдемар Гердт заявил, что акции, устраиваемые украинским правительством, напоминают ему эпоху Средневековья. Немецкий политик считает такого рода действия недопустимыми в современном обществе. Он также напомнил, что часть финансирования на развитие демократии в Украине поступает из Германии. Чтобы поспособствовать скорейшему решению водного вопроса на территории полуострова, Гердт намерен обратиться официально к правительству своей страны. По мнению депутата Бундестага, необходимо разобраться в данной ситуации и принять решение для недопущения критического положения.

Гердт привел в пример случаи, когда в средневековый период рыцари при осаде неподступных крепостей отрезали ее от источников воды, беря бунтарей на измор. Он призвал разобраться, нет ли в действиях Украины нарушений международного права. Стоит отметить, ранее аналогичные выводы были сделаны главой Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым. Он изъявил намерение добиться возбуждения уголовного дела против властей Украины. Ущерб, вызванный блокадой водных ресурсов, в Крыму оценивают в несколько миллиардов рублей.

Также необходимо учесть, что Украиной ранее обеспечивались только 85% пресной воды Крыма. Остальные 15% добывались на территории полуострова. С 2014 году поставки воды украинских водоемов прекратились. Как пишет «Политэксперт», официальный Киев не скрывает, что такими мерами он стремится навредить РФ и склонить ее к принятию необходимых ему решений.