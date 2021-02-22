71-летний Невзоров назвал новорожденную дочь Анастасией в честь убитой супруги

22.02.2021, 13:22, Разное

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В конце минувшего года Борис Невзоров стал отцом в третий раз, назвав свою новорожденную дочь Анастасией в честь убитой супруги. О выборе имени ребенка пояснила приятельница 71-летнего актера Татьяна Судец.

Дочь Борису Невзорову подарила его 45-летняя возлюбленная Елена. С ней он встретился в Малом театре, где жительница работала бухгалтером. Официально отношения пара не оформляла, но актер купил любимой женщине квартиру. Несмотря на большую разницу в возрасте, пара счастлива вместе уже восемь лет.

По словам Татьяны Судец, Анастасию Иванову настигла ужасная участь. С Борисом Невзоровым они познакомились на съемочной площадке. Спустя два года пара поженилась, а вскоре на свет появилась их дочь Полина. Когда девочке исполнилось девять лет, ее мать жестоко убили. Тело супруги нашел сам актер. Вскоре было установлено, что преступником является родственник их друзей. Убийство он совершил ради драгоценностей и видеомагнитофона. Борис Невзоров тогда очень тяжело переживал утрату любимого человека.

Татьяна Судец отзывается о покойной как о «святой женщине». Подруга артиста надеется, что его маленькая дочь Анастасия проживет долгую и счастливую жизнь. По поводу осуждений актера из-за позднего отцовства его коллега считает: только Всевышний может определять, кому, когда и при каких обстоятельствах суждено быть родителями.