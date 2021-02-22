Ученые: Молодые люди не могут водить автомобиль без музыки

22.02.2021, 13:22, Разное

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Ученые, которые представляют Университет Бен-Гуриона, после проведения исследования установили, что молодые люди не могут водить автомобиль без музыки. Речь идет о водителях в возрасте от 18 до 29 лет.

По словам профессора Уоррена Бродского, возглавляющего Музыкальную научную лабораторию BGU при факультете искусств университета, для молодых людей музыка в салоне машины – это не развлечение, а часть автосферы. При этом не имеет большого значения, ведет человек сам авто или у него в салоне есть пассажиры. Как отметили ученые, молодое поколение привыкло на протяжении дня поглощать большой объем информации и постоянно стимулировать свой мозг. Поэтому они не задумываются, может ли тип мелодии, звучащей в машине, повлиять на их концентрацию на дороге. Как утверждают исследователи, музыка способна даже вызвать у водителя агрессивное поведение или привести к тому, что они неправильно поведут себя в рискованных ситуациях.

Исследователи опросили 140 молодых людей по поводу того, как они во время вождения взаимодействуют с музыкой. Большее число респондентов, около 80%, признались, что им сложно сосредоточиться на вождении без музыкального сопровождения. Кроме этого, большинство опрошенных, когда приезжают к пункту назначения, сидят в салоне и ждут, пока закончится песня.

Источник: medikforum.ru