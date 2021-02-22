 

Ученые: Молодые люди не могут водить автомобиль без музыки

22.02.2021, 13:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые, которые представляют Университет Бен-Гуриона, после проведения исследования установили, что молодые люди не могут водить автомобиль без музыки. Речь идет о водителях в возрасте от 18 до 29 лет.
По словам профессора Уоррена Бродского, возглавляющего Музыкальную научную лабораторию BGU при факультете искусств университета, для молодых людей музыка в салоне машины – это не развлечение, а часть автосферы. При этом не имеет большого значения, ведет человек сам авто или у него в салоне есть пассажиры. Как отметили ученые, молодое поколение привыкло на протяжении дня поглощать большой объем информации и постоянно стимулировать свой мозг. Поэтому они не задумываются, может ли тип мелодии, звучащей в машине, повлиять на их концентрацию на дороге. Как утверждают исследователи, музыка способна даже вызвать у водителя агрессивное поведение или привести к тому, что они неправильно поведут себя в рискованных ситуациях.

Исследователи опросили 140 молодых людей по поводу того, как они во время вождения взаимодействуют с музыкой. Большее число респондентов, около 80%, признались, что им сложно сосредоточиться на вождении без музыкального сопровождения. Кроме этого, большинство опрошенных, когда приезжают к пункту назначения, сидят в салоне и ждут, пока закончится песня.

Источник: medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / В Москве готовятся прививать сотрудников МФЦ, сферы услуг, торговли и культуры

20.12 / Что можно подарить на Новый год на удачу

28.09 / Мнение: Лукашенко жёстко ответил Макрону

22.12 / Мнение: Сталин в Сане

30.07 / Суд отказал бывшему директору “Уральских пельменей” во взыскании денег с коллектива

08.01 / Мнение: Mon President

17.09 / Администрация Ульяновской области передала пень для голосования в музей ЦИК России

30.08 / Доктора рассказали о признаках бессимптомного сердечного приступа

17.10 / Исследователи разработали основанную на выдыхаемом воздухе тестовую систему на коронавирус

14.01 / Первому каналу утерли нос: опубликован рейтинг новогодних передач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска