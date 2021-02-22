Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
22.02.2021, 13:16,
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Фотограф Анастасия Зинченко 21 февраля разместила в Instagram совместное фото с мужем, главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком, на котором они запечатлены с одинаковыми тату на правом предплечье рук.
Жена Соколюка также показала снимки, на которых снят процесс нанесения изображения.
Пара сделала тату в виде двух дат – 20 февраля и 25 апреля, написанных римскими цифрами. В комментариях к посту жена Соколюка отметила, что первая дата означает день их знакомства, которое состоялось по телефону, а вторая – день встречи.
“Еще осенью мы знали, что 20.02.2021 хотим роспись”, – подписала она публикацию.
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В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своей собаки, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.
Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.
Осенью 2020 года Соколюк заявил, что между ним и Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией животного в Украину.
20 февраля 2021 года пара Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко на своей странице в Instagram сменила фамилию, став Анастасией Соколюк.
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