 

В украинских колониях могут установить “глушилки” мобильной связи – Малюська

22.02.2021, 13:16, Новости дня
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В украинских учреждениях исполнения наказаний могут установить “глушилки” мобильной связи. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил “24 каналу” в интервью, которое было опубликовано 21 февраля.

Речь об этом зашла после вопроса журналистки, известно ли главе Минюста о “телефонном мошенничестве” в колониях, когда заключенные выманивают у украинцев деньги.

“Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать (справиться с этим явлением. – “ГОРДОН”), но это требует денег. История простая – нужно поставить “глушилки” мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией”, – сказал Малюська.

По его словам, эту инициативу реализуют, когда будут получены средства от продажи старых тюрем.

Министр утверждает, что в колониях Украины телефонное мошенничество “сейчас не процветает”.

“Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрем, по крайней мере, мне кажется, что нет”, – объяснил Малюська.

Всего в Украине функционирует 188 тюремных учреждений.

В ноябре 2019 года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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