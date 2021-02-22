 

“Сверлят меня насквозь, и в них тонешь”. Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак

22.02.2021, 13:16, Новости дня
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Российский режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram 20 февраля опубликовал черно-белое фото своей жены, телеведущей Ксении Собчак.

“За эту неделю я дал с десяток интервью. У меня могла бы развиться мания величия. Но ее нет, потому что есть иная мания. Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я каждый раз, глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь, и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни”, – написал он.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве. Он театральный режиссер и поэт, художественный руководитель Театра на Малой Бронной.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с Собчак он был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. У них есть дочь Анна, которая родилась в 2010 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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