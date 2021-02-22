Аналитик Чалый о встрече Путина и Лукашенко: Не исключаю сюрпризов

22.02.2021, 13:00, Разное

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Внимание прессы приковано к предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мероприятие пройдет 22 февраля в Сочи.

Независимый аналитик Сергей Чалый порассуждал на тему того, чего стоит ожидать от переговоров руководителей двух государств. Эксперт заявил, что он не исключает сюрпризов.

По мнению политолога, есть причины полагать, что Лукашенко станет настойчиво просить перестать Кремль оказывать давление на белорусскую власть, а также прекратить требовать транзита власти и проведения конституционной реформы. При этом Батька продолжит доказывать, что он является единственным человеком, который контролирует ситуацию в республике.

Чалый предположил, что Лукашенко не побрезгует использовать манипулятивную риторику. “Прекратите давление на нас, иначе мы… поссоримся с вами в очередной раз”, – сообщил аналитик во время стрима на своем ютуб-канале.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что будут “очень длительные переговоры”. При этом он не обозначил, какой вопрос станет приоритетным.