Сайт «ПризываНет» обвинили в работе на Пентагон

22.02.2021, 12:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

ФСБ пресекла работу региональных штабов сайта «ПризываНет», занимавшегося защитой прав молодёжи с целью освободить их от прохождения воинской службы.

Операция проходила с подачи Минобороны. В ведомстве отметили, что из-за недобросовестных правозащитников Вооружённые силы недосчитались 34 тысячи военнослужащих после объявления призывов в 2020 году. Из-за их деятельности в России участились случаи уклонения от службы по сомнительным медицинским противопоказаниям, сообщили в ведомстве.

В ходе расследования организацию также уличили в сотрудничестве с американскими спецслужбами для демобилизации российской армии. По данным ФСБ, действия конторы должны были сократить численность Вооружённых сил РФ к 2025 году на 60%, после чего США готовились начать военные действия.

«Это предатели. Такие во время Великой Отечественной войны к фашистам перебегали. Коллаборационистами их называли. Но эти ещё хуже. Тысячам людям мозги запудрили, чтобы те не шли служить. Подстрекали и содействовали в дезертирстве, да ещё и деньги брали за это. Эх, был бы сейчас 37-й год…», — прокомментировал итоги операции первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

Всех юристов принудительно отправят служить на Новую Землю. Против руководства компании возбудили дело о шпионаже и об организации экстремистского сообщества, а организацию «ПризываНет» признали экстремистской и запретили её деятельность на территории РФ.

—