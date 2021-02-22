Медики раскрыли целебные свойства бананов

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22.02.2021, 12:28, Разное
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Зарубежные медики раскрыли целебные, по их словам, свойства бананов. Эти фрукты помогают при депрессиях и болезнях сердца.
Банан, являясь одним из самых популярных фруктов во всём мире, благодаря содержанию калия и других питательных веществ поддерживает здоровье сердца и сосудов. По оценкам исследователей, любители этих плодов могут без лекарств нормализовать артериальное давление, предотвратить распространение раковых клеток, а ещё у них реже образуются камни в почках.

Бананы, состоящие на 75% из воды, также показаны людям, страдающим пищеварительными расстройствами. Принято считать, что данный продукт вызывает запоры, но международные диетологи, напротив, уверяют – именно банан обеспечивает бесперебойную работу ЖКТ.

Благодаря кладезю витаминов и минералов бананы защищают организм от простудных заболеваний. Они входят в меню перекусов при диетах, а еще эти суперфуды употребляют спортсмены перед тренировками, насыщая организм энергией.

Доказано, что кожура бананов лечит раны и прыщи, поэтому нередко используется в косметологии. Популярны и банановые маски, которые замедляют старение.

Источник: inosmi.ru



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