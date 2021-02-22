Мишулина: «Дрожжина скупала квартиры в доме для деятелей искусства»

22.02.2021, 12:28, Разное

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Во время съемок ток-шоу «Новые русские сенсации» ведущая Карина Мишулина пояснила о том, что актриса Наталья Дрожжина в 80-е годы прошлого века скупала квартиры в многоэтажном доме для деятелей искусств. В то время она жила по соседству с ее уже покойным отцом Спартаком Мишулиным и солистом Большого театра Борисом Буряце.

Карина Мишулина напомнила, что в 1981 году актера арестовали, а ее отец был понятым, так как проживал по соседству. Однако, когда правоохранители начали подсчитывать драгоценности в доме Бориса Буряце, Спартак Мишулин вышел. Артист не хотел, чтобы его имя было запятнано в данной странной истории.

Дочь актера рассказала, что на тот момент Наталья Дрожжина владела двумя квартирами в доме, который специально построили для деятелей искусства. Она воспользовалась тем, что не было желающих на тот момент приобрести жилье, и начала его скупать по соседству со знаменитостями. При этом, как отметила Карина Мишулина, ее отец владел только скромной двухкомнатной квартирой.

Как отмечает издание Teleprogramma, на данный момент Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина подозревают в том, что они провернули крупную аферу с недвижимостью, принадлежащей семье Алексея Баталова. В случае если будет доказана вина актрисы и юриста, им грозит до 10 лет колонии. Несмотря на это, наследница Спартака Мишулина не верит в то, то 72-летняя артистка и ее супруг преследуют корыстные цели. Их Карина Мишулина знает только с положительной стороны. Кроме этого, Дрожжина и Цивин вступились за нее, когда назрела конфликтная ситуация с Тимуром Еремеевым. Адвокат даже дрался, чтобы защитить честь ее знаменитой семьи.