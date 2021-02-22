 

Сын Сафронова Затравкин поддержал идею Жириновского об «ограничении веса» россиян

22.02.2021, 12:28, Разное
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Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова высказался по поводу идеи Владимира Жириновского насчёт «ограничения веса» россиян. Пианист, вес которого 250 килограммов, поддержал главу ЛДПР.
Однако Лука Затравкин считает, что политикам следует выбирать не линию запретов, а предлагать реальную помощь людям, страдающим ожирением. Сын художника увидел смысл в словах Жириновского, предлагающего ввести «весовые ограничения» для чиновников и простых россиян. Глава ЛДПР отметил, что он еще в 2014 году выступал с подобной инициативой. Политик убежден: государство слишком много тратит на людей, у которых избыточный вес. Поэтому он предлагает установить норму в 80 килограммов для жителей РФ и верхнюю границу в 100 килограммов для госслужащих. По словам Жириновского, необходимо проводить просветительскую работу с гражданами РФ и рассказывать им о правильном питании и здоровом образе жизни.

Как пишет издание iReactor, Лука Затравкин поддержал слова политика, но добавил, что государству в таком случае следует предложить населению комплекс мер по поддержанию себя в форме. Пианист привел в пример японцев, так как в этой стране есть министерство, которое отвечает за борьбу с ожирением местных жителей. При этом японцы, у которых стандартная весовая категория, получают определенные льготы и платят меньшую сумму по страховке. Если выявлен избыточный вес, то граждан Японии направляют на бесплатный курс по физиотерапии и даже оплачивают проведение резекции желудка.

Ранее во время съемок программы «Звезды сошлись» Никас Сафронов заявил, что намерен оставить все свое нажитое имущество государству. Художник грозится лишить сына наследства, если тот не похудеет. Однако Лука Затравкин не видит в этом ничего плохого. Более того, он признался, что сам уговорил 64-летнего отца не вписывать его имя в завещание. Пианист считает, что разговаривать о завещании при живом человеке, да еще и выдающейся исторической личности, неуместно.



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