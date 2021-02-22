Гозман о войне на Донбассе: В Кремле живут, как в фильме “День сурка”

22.02.2021, 12:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кремль не хочет менять ситуацию на Донбассе. Такое мнение российский политик, президент движения “Союз правых сил” Леонид Гозман выразил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 22 февраля.

“В Кремле живут так, как в фильме “День сурка”. Они не хотят будущего, только настоящего. Они все консервируют, потому что вообще не видят хорошего будущего. Нет такого ощущения: вот сейчас победим бандеровцев, освободим Харьков и Херсон и тогда, наконец, наступит счастливая жизнь. С Украиной нет таких перспектив”, – сказал он.

Политик считает, что “у Кремля нет стратегии”. Он выразил надежду, что “он все-таки не пойдет в атаку”.

“Она будет связана с большими потерями в живой силе, что слишком рискованно. Скорее всего, Донбасс ждет заморозка, и не потому, что они чего-то ждут, а потому что не знают, что делать дальше. Вначале была стратегия, они пошли в атаку, потому что хотели захватить, отторгнуть у Украины восемь юго-восточных областей, сделать на этой территории марионеточное государство и, быть может, даже присоединить его к себе. Слава богу, этого не случилось, а что делать дальше – они не знают”, – отметил Гозман.

По его словам, для РФ “самым правильным было бы уйти с Донбасса”.

“Они могли бы сказать, что выполнили там свою миссию, не позволили запретить говорить на русском и другие подобные глупости. [Президент РФ Владимир] Путин может уйти с Донбасса, только если сохранит лицо. В противном случае он не может этого сделать. Тогда что нужно сделать? Надо сесть вдвоем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и договориться. Сказать: “Слушай, Володя, давай, значит, так: я скажу вот это, ты скажешь вот это. Тогда я при своих, а ты при своих – и мы потихонечку уходим. Вот тебе график нашего ухода, передача контроля над границей, лидеров этого “лугандона” вывезем к себе, а ты не препятствуй”, – объяснил Гозман.

Он подчеркнул, что для достижения таких договоренностей нужно доверие друг к другу.

“Но уровень взаимных отношений политических структур между Украиной и Россией таков, что этого сделать нельзя. К сожалению, такой подход невозможен. Хотя всем понятно, что Россия проиграла кампанию на Донбассе. Наш выигрыш – это захват всей так называемой Новороссии. А то, что мы держим эти два города, которые как чемодан без ручки, и содержим там шпану какую-то, которая друг друга убивает периодически, – кому от этого радостно? Никому”, – заявил российский политик.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

—