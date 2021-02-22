Мама Роналдиньо умерла от COVID-19

22.02.2021, 12:22, Новости дня

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Умерла мать бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо Дона Мигелина. Об этом сообщило издание Football Espana.

Смерть наступила 20 февраля после борьбы с COVID-19.

Доне Мигелине был 71 год. Женщину госпитализировали в одну из больниц Порту-Алегри еще в конце 2020 года. Она находилась в реанимации.

Роналдиньо является обладателем “Золотого мяча” 2005 года, вручаемого лучшему футболисту в Европе, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов.

Выступал за испанскую “Барселону”, итальянский “Милан”, французский ПСЖ, мексиканский “Керетаро”, бразильские “Гремио”, “Атлетико Минейро”, “Фламенго” и “Флуминенсе”. В сентябре 2015 года сыграл свой последний официальный матч. C тех пор выступал только в благотворительных поединках.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Испании подтверждено более 3 млн случаев COVID-19, более 67 тыс. человек умерло, более 150 тыс. пациентов выздоровело.

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