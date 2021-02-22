 

“Худшее, что было, – тесты”. Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина

22.02.2021, 12:22, Новости дня
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Украинский режиссер, сценарист и продюсер Любомир Левицкий в интервью, которое 21 февраля опубликовано на сайте “24 канал”, заявил, что самым худшим во время съемок кино в условиях карантина считает необходимость сдавать тесты на COVID-19.

По словам режиссера, во время работы над третьей частью украинского фильма “Скажене весілля”, который снимался осенью 2020 года, участников процесса, которые нарушали карантинные правила, “чуть ли не выгоняли с площадки”.

“Когда ты снимаешь с большой студией, все это очень контролируется. Мы все носили маски, поэтому с этим было все хорошо. И все благодаря тому, что была дисциплина. Худшее, что было, – тесты. Я ужасно не люблю эти инквизиторские процедуры“, – заявил он.

Левицкий родился в 1980 году в поселке Верховина Ивано-Франковской области. Окончил исторический факультет Черновицкого национального университета имени Федьковича по специальности “историк-археолог”.

На втором курсе взял академотпуск, чтобы посетить Францию и Германию, где начал писать первые сценарии для музыкальных и рекламных роликов.

Левицкий снял триллер “Штольня”, приключенческо-криминальный фильм “Ломбард”, комедию “Селфипати”, мистический триллер “Тени незабытых предков”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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