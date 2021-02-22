 

Украина получит транш МВФ до конца года – Зеленский

22.02.2021, 12:22, Новости дня
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Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда до конца 2021 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме “Украина 30”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я уверен в этом. У нас в целом нет такого вопроса “если нет”. Если нет, у нас всегда есть план Б, план В”, – ответил президент на вопрос журналистов, получит ли Украина до конца года транш.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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