 

Тегеран и МАГАТЭ договорились о мониторинге в Иране

22.02.2021, 11:36, Новости дня
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МАГАТЭ будет проводить необходимый мониторинг в Иране до 23 февраля, сообщил представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

«Определенный необходимый мониторинг, который МАГАТЭ запросила, будет осуществляться в рамках обязательств по соглашению о гарантиях», – цитирует Хатибзаде РИА «Новости».

Он назвал итог визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси значительным достижением дипломатии.

Представитель МИД добавил, что эта договоренность не противоречит постановлению парламента, обязывающему власти приостановить выполнение дополнительного протокола о расширенных проверках к соглашению с МАГАТЭ. По его словам, инспекции МАГАТЭ будут ограничены 23 февраля.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ получило временное техническое согласие Тегерана на продолжение верификационной деятельности на иранских ядерных объектах.

Напомним, в США заявили о начале переговоров с Ираном по задержанным американцам. Кроме того, МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи между участниками ядерной сделки и США. Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.



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