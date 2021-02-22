Ученые: Запах в новом автомобиле может быть опасен для здоровья

22.02.2021, 11:34, Разное

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Ученые из Калифорнийского университета рассказали, что запах в новом автомобиле может быть опасным для здоровья. Человек, оказавшись в салоне транспортного средства, зачастую ощущает смесь химикатов из тканей обивки, пены и клея.

Под «запахом новой машины» понимается результат выделения газа. Со временем химические вещества, присутствующие в деталях интерьера транспортного средства, медленно попадают в воздух. В рамках проведения исследования исследователи определили, в какой момент канцерогены станут выходить за пределы допустимых уровней. В качестве показателя бралось время, потраченное на поездки пассажиров.

Оказалось, что предельно допустимая норма будет достигнута через 30 минут после начала движения нового автомобиля. На человека станут воздействовать бензол и формальдегид. По словам ученых, если какое-то вещество будет относиться к канцерогенам, это не значит, что оно негативно повлияет на здоровье, поскольку большое значение имеет его доза.

Источник: www.pnzdrive.ru