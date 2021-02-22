Соседов раскритиковал Киркорова за «квартиру-гардероб»

22.02.2021, 11:34, Разное

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Сергей Соседов раскритиковал короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова за «квартиру-гардероб». Он считает, что знаменитости не должны хвастаться своим богатством. Такое мнение музыкальный критик высказал в рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Сергей Соседов заявляет, что в РФ артисты зарабатывают слишком высокие гонорары. Также они привыкли выставлять напоказ свой роскошный образ жизни. По словам критика, необходимо быть скромнее, а если присутствуют лишние финансовые средства, их нужно потратить на добрые дела, например, на благотворительность.

Соседов не понимает, зачем Филиппу Киркорову отдельная квартира в Москве, отведенная под гардероб. В то же время критик был бы не против, если бы артист подарил ему несколько своих пиджаков. Он не понимает, зачем покупать столько одежды, которая надевается максимум два раза. По словам Соседова, иметь такой гардероб не только неприлично, но и смешно.

Филиппу Киркорову не нужны тысячи пиджаков и тем более не стоит отводить для их хранения целую квартиру. Соседов считает, что можно брать одежду на прокат, а после выхода в свет сдавать ее обратно.

Знаменитости уровня Филиппа Киркоров должны тратить часть своих гонораров на помощь нуждающимся. По словам критика, большие деньги артистам даются легко, поэтому они тратятся с легкостью, а более скромные гонорары зарабатываются большим трудом.

Ведущий Вячеслав Мунучаров предположил, что за такие высказывания зрители могут обвинить человека в зависти, но тот заверил, что это не так. Данное чувство Соседов может испытывать к шестидесятникам, к тем, кто вырос и бывал на вечерах поэтов Рождественского, Евтушенко и Вознесенского.