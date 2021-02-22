Медики назвали три важных продукта для мозга

22.02.2021, 11:34, Разное

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Медики назвали три важных продукта, которые нужно употреблять для поддержания здоровья мозга. По их словам, важно пить какао, зеленый чай и есть виноград.

Для нормального осуществления когнитивных функций важно правильно питаться и тренировать память. В какао содержатся вещества, которые защищают клетки мозга от воспалительных процессов, к тому же данный напиток улучшает циркуляцию крови.

Для здоровья органа также важен виноград, в составе которого содержится ресвератрол – вещество, подавляющее свободные радикалы. За счет данного процесса в мозге не происходит окисление, поэтому предотвращается ухудшение когнитивных функций.

Нормальная работа мозга будет обеспечиваться за счет употребления зеленого чая. Включение в рацион данного напитка на постоянной основе станет положительно влиять на области центрального органа ЦНС у людей среднего и старшего возраста.

Источник: www.facenews.ua