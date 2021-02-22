Мнение: “Идзумо” возвращается с испытаний

22.02.2021, 11:30, Разное

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Японский вертолетоносец "Идзумо", который планируется в ближайшее время модернизировать до легкого авианосца способного принимать F-35.

По сути, это будет первый японский авианосец после 1945-го года.

19 февраля 2021 года на верфь Isogo корпорации Japan Marine United (JMU) в Йокогаме с однодневных ходовых испытаний в море вернулся модернизированный японский вертолетоносец Izumo проекта 22DDH. Правительство Японии еще в 2018 году утвердило программу развития ВМС страны, которая предполагает модернизацию одного из вертолетоносцев этого проекта в легкий авианосец для базирования палубных истребителей Lockheed Martin F-35B. Izumo представляет собой полноценный противолодочный вертолетоносец авианосной архитектуры полным водоизмещением 27 тысяч тонн (стандартное 19,5 тысяч тонн) и длиной 248 метров. Ангар корабля имеет длину 125 м при ширине 21 м и оснащен двумя подъемниками. Izumo способен нести до 14 вертолетов типа Sikosrky SH-60 (постоянная авиагруппа штатно должна включать семь противолодочных и два поисково-спасательных вертолета). Корабль может также принимать на палубу конвертопланы Boeing Bell V-22 Osprey, которые приобрела Япония.

https://dambiev.livejournal.com/2230971.html – цинк



Варианты размещения авиакрыла.

https://dambiev.livejournal.com/2203574.html – цинк

Ниже, видео с корабля 2019-го года.

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