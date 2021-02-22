 

В “Слуге народа” считают, что Рада рассмотрит законопроект о медиа не раньше апреля

22.02.2021, 11:28, Новости дня
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Верховная Рада планирует вынести законопроект “О медиа” на голосование в первом чтении не раньше апреля. Об этом рассказал глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и нардеп “Слуги народа” Никита Потураев изданию “РБК-Украина”.

До вынесения законопроекта на рассмотрение в Раду профильное министерство и комитет рассчитывают найти компромисс со всеми участниками рынка и учесть их замечания. После планируют зарегистрировать новый документ.

В “Слуге народа” объясняют необходимость принять этот документ тем, что, во-первых, нынешняя законодательная база о медиа устарела и не помогает Украине защищать свое информационное пространство. Во-вторых, так как законы писались давно, то представители рынка оказались в неравных условиях. В-третьих, новый документ нужен для имплементации европейских директив.

Законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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