Самка крокодила – Личное мнение

22.02.2021, 11:14, Разное

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У нас на Руси любят тех, кто плачет и кается. Одинокую женщину у окна, которая так и не смогла замохутать женатого командировочного. Книжную героиню, рыдающую у постели умирающего, предварительно наставив ему ветвистых рогов. Пёстренькую старую дуру в платье в цветочек, которая преследовала женатого мужика — ну, эту-то вообще все жалеют.

Дарья Зотеева, известная тем, что театрально обматерила маникюрш и получила от добрых людей волну хейта, тоже решила вызвать к себе жалость.

Ну, как смогла — стала со стыда зелёной.



Крокодиловы слёзы. Фото: Соцсети

Понос мата изо рта, слёзы перемешались с соплями — именно так выглядит раскаяние в исполнении социальной женщины (видео без цензуры).

Как утверждает сама социальная самка Зотеева, зелёнкой её облил хулиган. Все остальные обратили внимание, как аккуратно визажисты обошли область глаз, чтобы не залить их.

«Если это подстава, то это очень крутая подстава», — заявил пиар-менеджер Ольги Бузовой.

Ну, действительно, это даже ниже уровня дня Бузовой — обмазаться зелёнкой. Та пока только выпить себе на гастролях заказывает и плачется, как тяжело ей построить личное счастье.

Гражданка Зотеева очень правильно всё рассчитала, пытаясь сместить гнев своих примитивных поклонников с себя на неизвестного хулигана. Исполнила, правда, плохо, но некоторые даже поверили. Следующим этапом, как я считаю, Дарья должна публично покаяться.

Выйти к народу в порванной в причинных местах сорочке. Встать на колени. И сесть на бутылку — или как там сейчас правильно делают в молодёжной среде?

Простите, мол, люди добрые. Видите, какая я вся раскаямшись, твари? Морда зелёная, слёзы огромные — вылитая самка крокодила, рыдающая крокодиловыми же слезами! Пожалейте меня.

Вам уже жалко Дарью?

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