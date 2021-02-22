На свежем воздухе: как москвичи отметят День защитника Отечества

22.02.2021, 11:12, Разное

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Среди неизменных традиций – в этот день чествуют ветеранов, возлагают

цветы к памятным местам. 23-го февраля по всей России пройдут праздничные

концерты и патриотические акции, а вечером в городах-героях в честь защитников

Отечества прогремят салюты.

Сейчас москвичи

пользуются невиданной по европейским меркам свободой. Еще

несколько месяцев назад невозможно было представить, чтобы люди собирались на улицах и в общественных местах. Однако резкое снижение числа заболевших в столице и отмена большинства ограничений позволят провести эти длинные выходные как угодно.

К слову,

с 21 по 23 февраля в парке “Сокольники” на Большом круге пройдут состязания по мини-биатлону. Если вы планируете гулять все праздники, то именно для вас цифровой туристический

сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы. С его помощью можно выбрать удачный план для путешествия по

столице или России, забронировать отель и купить билеты.

Не стоит забывать и о современных тенденциях. Так, пандемия

коронавируса подтолкнула к развитию онлайн-мероприятий. Послушать праздничный

концерт или познавательную лекцию, а также принять участие в силовой тренировке

или посетить урок рисования возможно уже сегодня, не выходя из дома.

Ознакомиться с развернутой программой можно на официальном сайте Мэра Москвы.