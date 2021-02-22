Маленький остров проклятый старым отшельником

22.02.2021, 11:13, Разное

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За 150 лет из этого места неоднократно пытались сделать то шахту, то курорт, то отель, но всякий раз рабочие и владельцы сталкивались с необъяснимыми явлениями, главным из которых был призрак старика, того самого отшельника, которого когда-то убили здесь.

Озеро Верхнее находится на стыке США и Канады и входит в систему Великих озер, а также считается самым большим (по площади) пресным озером в мире.

В нем есть 21 остров, называемые островами Апостолов, которые в наше время активно используются туристами, рыбаками, каякерами и прочими искателями приключений.

В прошлом на островах жили племена индейцев и от них дошла кипа мистических легенд о том, что на островах Апостолов водится множество призраков и в целом происходит немало странных вещей. Однако по части мистики один остров особенно выделяется – остров Отшельника.

Этот островок один из самых мелких в Верхнем озере. Когда-то он носил название Круглый остров, а потом индейское название Ашувагуиндаг Минисс, что в переводе с языка племени оджибве значит "Дальний остров". На нем никто никогда не жил на постоянной основе, пока в 1840-х годах сюда не приплыл бывший траппер (охотник на пушного зверя) по имени Уильям Уилсон.

Он построил тут скромный деревянный домик и добровольно обрек себя на отшельничество, так как испытывал сильную душевную боль из-за смерти любимой жены, скончавшейся от болезни. Уилсон крайне редко выбирался со своего острова в человеческие поселения и был лишь один человек, с которым он регулярно общался – такой же отшельник по имени Бенджамин Армстронг, живший на соседнем островке Оук.

Армстронг был много моложе Уилсона и когда последний совсем состарился, он начал навещать его чаще обычного, чтобы удостовериться, что тот еще жив и что у него есть нужные припасы.

Уилсон жил за счет охоты, собирательства, рыбалки, а еще варил свой самогон и продавал его регулярно приезжающим к его островку рыбакам. Именно от этих рыбаков вскоре пошли слухи, что на самом деле Уилсон довольно богат и что на его острове где-то спрятан клад.

Когда Армстронг решил проверить эти слухи и начал следить за стариком, то он сам увидел, как тот куда-то перетаскивал туго набитые мешки, звенящие монетами. Даже если представить, что в этих мешках находятся монеты небольшого ранга, то все равно сумма получалась очень внушительной.

Армстронг не был охоч до богатства, поэтому он даже и не подумал украсть эти мешки и ничего не сказал о них как рыбакам, так и самому Уилсону. Просто сделал вид, что ничего не видел. Так прошло еще несколько лет.

В 1861 году Армстронг заметил, что из крыши дома Уилсона перестал идти дым, но лишь через несколько недель он вместе с еще несколькими людьми решил добраться до его острова. Они нашли труп старика лежащим на полу его хижины и перед смертью того явно сильно избивали и тыкали ножом.

Армстронг предположил, что бандиты хотели выяснить, где старик спрятал свои сокровища, но все указывало на то, что они так и не нашли желаемого. Сам Армстронг тоже не смог найти мешки с монетами.

Через несколько лет эта легенда разлетелась так широко, что на остров Отшельника валом повалили авантюристы, желающие все-таки найти спрятанное богатство Уилсона. Их было так много, что они в конце концов перерыли весь этот скалистый клочок земли, но так ничего и на нашли.

Зато от них очень часто можно было услышать истории о странных вещах, которые случились с ним во время поиска сокровищ. Кто-то видел призрака старика, идущего среди деревьев или скал, другие ощущали, что кто-то пристально смотрит им в спину и чувство это было настолько сильным, что многие не выдерживали и в паническом страхе покидали остров.

Потом появились рассказы о том, что жестоко убитый отшельник перед своей смертью проклял всех, кто будет пытаться найти его деньги, и что огромное количество искателей сокровищ, приплывших на остров, позже погибали в самых нелепых несчастных случаях, умирали от болезней, были случайно застрелены и так далее.

Этих случаев было так много, что страх перед ужасной гибелью в конце концов победил и люди перестали приплывать на остров Отшельника.

Через некоторое время этим островком заинтересовался местный богач по имени Фредерик Прентис, он вырыл на острове карьер по добыче песчаника и этот карьер принес ему много прибыли. Но потом шахтеры, работавшие в его карьере, стали жаловаться на паранормальные явления, и, особенно, на призрачного старика, который бродил по туннелям и сыпал угрозами.

Далее стало хуже: люди видели загадочные летающие огоньки, в районе карьера по ночам раздавались непонятные удары и громкие стуки молотка, хотя в это время никто не работал и рабочих там тоже не было.

Потом стали пропадать шахтеры и их тела словно испарялись бесследно. Техника начала необъяснимо ломаться, стали чаще обычного происходить обрушения.

Затем аномалии переместились в трехэтажный роскошный особняк "Коттедж Сидар Барк", который Прентис построил на острове для себя и своей семьи. Там начались случаи полтергейста, а потом призрак так сильно напугал жену Прентиса, что она не захотела больше жить на острове. Вскоре Прентис закрыл карьер под угрозой больших убытков, бросил особняк и уехал.

Годами позже остров Отшельника снова заинтересовал местных предпринимателей. На этот раз это была компания Lake Superior Land & Development, которая хотела построить на нем курорт для отдыхающих. Они пытались отремонтировать особняк Прентиса, сделав из него отель, однако ремонт сопровождался большими проблемами, а когда они все-таки открыли этот отель, то клиенты почему-то нисколько не спешили сюда приплывать, несмотря на активную рекламу.

Отель пришлось закрыть и в последующие десятилетия здание переходило от одного владельца к другому, после того, как предыдущий разорялся или его проекты терпели сокрушительное поражение.

Объективных причин такой тотальной невезучести для острова Отшельника вроде бы не было, он стоял в очень хорошем месте по доступности для рыбаков и туристов, тут было очень красиво, просто идеальное место для активного отдыха. Однако ни один проект на нем так и не смог стать удачным.

Было ли это тоже действием проклятия или чего-то еще, но остров Отшельника и сейчас стоит с заброшенными зданиями и на нем никто не живет, кроме изредка приплывающих сюда рыбаков.