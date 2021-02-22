Политик из Флориды и ее странная связь с пришельцами

22.02.2021, 11:09, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несколько лет назад женщина-политик от Майами из штата Флорида выставила свою кандидатуру на место в Конгрессе США. В целом она мало чем отличалась от других кандидатов, пока не заявила в интервью, что в детстве ее неоднократно похищали пришельцы.

Чаще всего при словах "контактер с пришельцами" людям представляются эдакие чудики, фрики и прочие "не от мира сего". И чаще всего обычно так и бывает, что увы, сильно подрывает в целом доверие к уфологии.

Но иногда среди них попадаются персонажи, которые настолько успешны и "нормальны", что им удается продвинуться в высшие слои общества. И от этого их рассказы о контактах с инопланетянами звучат особенно пугающе. Потому что наводят на мысли "а что если он в самом деле говорит правду?"

Далее речь пойдет о женщине по имени Беттина Родригес Агилера, которая сначала работала соцработником, а потом омбудсменом в округе Майами-Дейд (штат Флорида, США), а далее начала активно двигаться вверх по карьерной лестнице, метя в кресло мэра, а потом в конгрессмены.

С 2012 по 2014 году Агилера была членом совета города Дорал, а в 2013 была назначена вице-мэром. Она оказалась очень успешным деятелем, сражаясь с торговлей людьми и проституцией, а также способствуя экономическому росту Дорала и стимулированию росту населения.

В 2017 году она выставила свою кандидатуру в Конгресс США от штата Флорида и именно тогда произошло кое-что очень необычное.

Во время интервью с журналистами газеты "Miami Herald", которые поддерживали ее кандидатуру от Республиканской партии на освобождающееся место другой республиканки Илеаны Рос-Лехтенен, Агилера поведала о том, что с юных лет "общалась" и пришельцами.

Началось это когда ей было 7 лет. В какой-то момент она увидела в небе НЛО, а потом этот объект приземлился и из него вышли три гуманоида. Они были очень высокими и похожи на людей с очень светлыми волосами (типичные нордики). Эти существа раскинули руки в стороны и обступили девочку, а потом она уже увидела себя внутри их корабля.

Там внутри были круглые сиденья и пульт управления состоял из кристаллов кварца. Затем пришельцы начали телепатически разговаривать с юной Агилерой и сообщили ей, что "Бог – это универсальная энергия, а не человек. И он есть во всем. Бог говорит с людьми, но все понимают его по разному".

Затем пришельцы вернули девочку на Землю, но в последующие годы еще несколько раз прилетали к ней и общались с ней. Так продолжалось до подросткового возраста. Они не просто говорили о Боге, но передавали девочке различные "секретные" знания.

В том числе Агилера говорила, что "нордики" рассказали ей о египетской богине Исиде, которая тоже была пришельцем, и что африканский континент является "центром мировой энергии". Они поведали ей, что в некой пещере на острове Мальта лежат "30 тысяч" инопланетных черепов, а знаменитый загадочно построенный Коралловый замок в южной Флориде на самом деле выстроен на древней пирамиде.

"В течение многих лет многие люди, в том числе президенты, такие как Рональд Рейган и Джимми Картер, и астронавты публично заявляли о том, что видели неопознанные летающие объекты, а ученые, такие как Стивен Хокинг, и такие учреждения, как Ватикан, заявляли, что во Вселенной существуют миллиарды галактик, и мы, вероятно, не одни во Вселенной. Я лично христианка и твердо верю в Бога, однако я присоединяюсь к большинству американцев, которые верят, что на миллиардах планет и галактик во Вселенной должна быть разумная жизнь", – рассказывала Агилера в другом своем интервью.

Ее слова не могли не вызвать большого удивления и любопытства сообщества, и у нее увеличилось как количество сторонников, так и число ее рьяных противников. Некий Рик Ябор, юрист из Майами, так писал о ней в газете "The Washington Post".

"Я не знаю, почему Беттина приняла участие в выборной гонке, ведь ее взгляды, мягко говоря, не очень распространены. Будут люди, которые ей поверят, и будут люди, которые думают, что она ненормальная. Быть политиком и говорить нечто подобное – странно. Она вникла в детали, которые не очень популярны. Тот, кто баллотируется в Конгресс – вам нужно собрать много денег, а у спонсоров могут быть сомнения. Политика Майами необычна. Это выводит ее на новый уровень".

С другой стороны Агилеру активно поддержали люди, верящие в НЛО. К примеру Стивен Бассетт из исследовательской группы "Paradigm":

"Это важный этап. Если бы она выиграла выборы, она была бы первым открытым контактером, который будет служить в Конгрессе".

Позже Агилера попыталась немного смягчить эффект от своих сенсационных заявлений, утверждая, что они не имеют никакого отношения к проводимой ею политике и что все это случилось в ее далеком детстве. Некоторые журналисты ее поддержали, как редактор Miami Herald Нэнси Анкрам:

"Вот почему мы выбрали ее: она не сумасшедшая. Мы решили не рассматривать ее как двумерную фигуру. И мы решили не делать это серьезной проблемой. Мы более внимательны, чем это. Думаю, она хорошо послужит этому району. Я не думаю, что здесь мы сошли с рельсов, люди просто должны смотреть на это в контексте."

Увы, были ли "инопланетные" заявления Агилеры тому виной или что-то еще, но республиканские праймериз, которые проводились 28 августа 2018 года, Агилера проиграла. Будет ли она в будущем баллотироваться снова, она пока не заявляла.