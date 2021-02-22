Мнение: Двойная этика социализма

22.02.2021, 10:48, Разное

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Некоторые идеи настолько просты, что раз за разом возникают у разных народов и на разных континентах. К примеру, в каталоге фольклора есть длинный перечень существ с законопаченными задницами. Про связанный с этой проблемой конфликт Соловья и Клеща слагали легенды не только на Украине, но и в Африке, в Австралии, в Южной Азии, в Сибири и в Мезоамерике:

https://ruthenia.ru/folklore/berezkin/i14.html

Не менее распространена и простая идея о том, что все беды группы А проистекают из-за группы Б, представители которой живут в соседнем доме, вот прямо через улицу. Это не изобретение 20-го века — через историю любого региона красной нитью проходит тема вражды народов, идеологий, сословий и религий. К примеру, ещё 2500 лет назад Мо-цзы обозначал классовые противоречия, называя причиной всех бед эгоизм и пристрастность людей:

Простой люд имеет три бедствия. Голодающие не имеют пищи, замерзающие не имеют одежды, уставшие не имеют отдыха. От этих трёх бед народ испытывает огромные страдания. Но если именно в такое время ваны, гуны и другие знатные люди развлекаются колокольным звоном и барабанным боем, играют на лютнях, цинах, свирелях и шэнах, а также устраивают боевые упражнения для показа оружия, то откуда же простой люд возьмет пищу и одежду? Поэтому я считаю, что так не должно быть.

На днях в сеть утекла выдержка из тренинга для сотрудников Кока-Колы, в котором им рассказывают, как «быть менее белыми». В частности, белым предлагают вот что:

https://www.rt.com/usa/516114-coca-cola-race-training/

https://lenta.ru/news/2021/02/20/less_white/

Быть менее белым значит:

— быть менее подавляющим;

— быть менее высокомерным;

— быть менее уверенным;

— быть менее оборонительным;

— быть менее невежественным;

— быть скромнее;

— слушать;

— верить;

— порвать с апатией;

— порвать с белой солидарностью.

«Кока-кола» — нормальная корпорация, которая хочет работать и получать прибыль для своих акционеров. Однако выбора у корпорации нет, она должна гонять белых сотрудников на эти унизительные тренинги, так как в противном случае борцы за равенство, которым сейчас принадлежит идеологическая власть на Западе, могут сделать ей очень больно:

https://russian.rt.com/world/news/759114-coca-cola-socseti-reklama

Как справедливо замечают в презентации, к 3-4 годам дети в США уже понимают, что лучше быть белыми. Это следствие известной «проблемы» — белые (и примкнувшие к ним азиаты) богаче, умнее, имеют больше власти, в целом гораздо успешнее своих цветных сограждан. Причины давно известны и лежат за пределами теорий измерителей черепов — белые получают лучший старт, из-за чего они в среднем лучше учатся, лучше работают, менее склонны нарушать закон.

Тренинг «Кока-колы» и многочисленные аналогичные мероприятия предлагают белым отойти в сторонку и занять униженную позу, чтобы цветные также могли взять из общего котла свою долю материальных благ. Белый автослесарь, получивший хорошее образование и работающий на совесть, чинит по две-три машины в день. Белый автослесарь берётся за самые сложные задачи, а клиенты выстраиваются к нему в очередь. Автослесарь из угнетаемой группы работает в разы медленнее белого, часто ошибается и халтурит. Но зарплату белый автослесарь должен получать даже меньше своего непутёвого коллеги, так как у него есть разнообразные белые привилегии: крепкая семья, надёжные друзья, уважение окружающих, незаметность для полиции и прочая, и прочая.

Свежая история из Великобритании. Белый госслужащий подал в суд на власти Королевства, так как выяснил, что его коллеге с тёмным цветом кожи платят на треть (!) больше за ту же работу:

https://russian.rt.com/inotv/2021-02-17/DM-ne-doplachivayut-iz-za-pola

В 2016 году Мэтью Парр стал одним из пяти инспекторов Корпуса констеблей, в обязанность которого входит контроль над службами правопорядка страны, включая столичную полицию и Национальное агентство по борьбе с преступностью. Его годовой оклад составлял £133 тыс.

В какой-то момент Парр обнаружил, что его темнокожая коллега-инспектор Венди Уильямс, которую приняли в корпус всего за 15 месяцев до него, получает £185 тыс. После этого мужчина подал жалобу в лондонский суд по трудовым спорам. Он заявил, что руководство МВД Великобритании относится к нему предвзято, так как он белый мужчина, отмечает издание.

«Для меня это в первую очередь вопрос справедливости, — пояснил Парр во время слушаний. —- Я нахожусь на госслужбе более 35 лет и до сих пор работал в организациях, которые были полны решимости относиться к людям беспристрастно. В корне несправедливо выплачивать людям кардинально отличающиеся суммы за выполнение по всем показателям идентичной работы».

Политически корректный подход к зарплатам становится на Западе новым стандартом. Сотрудникам платят не за то, что они делают, а за то, к каким группам они принадлежат. Активисты бдят: компанию, которая пытается платить людям по старинке, за результат, немедленно атакуют судебными исками:

https://tass.ru/obschestvo/10599967

Кстати, мне тут недавно заявили, что американцы не будут переезжать в Россию, так как зарплаты в России меньше. С одной стороны, это правда, зарплата в России меньше. С другой стороны, сами по себе бумажные банкноты для человека бесполезны — важны вещи, которые на них можно купить.

Мы видим, что белые американцы с консервативными ценностями стали в США людьми второго сорта. При переезде в Россию они потеряют в деньгах, но выиграют в статусе. С практической точки зрения это выльется в том числе и в повышенное внимание со стороны противоположного пола, что решит очень серьёзную проблему многих американцев.

Кроме того, разница в деньгах не такая большая, какой она была 20-30 лет назад. Если при Горбачёве или Ельцине наши доходы были меньше доходов американцев в десять и более раз, то сейчас разрыв существенно сократился. Средняя зарплата в США (на руки) составляет примерно 2900 долларов. На эти деньги можно купить около 500 бигмаков. Средняя зарплата в России (на руки) — 45 тысяч рублей. Это 330 бигмаков. Разница между 500 бигмаков и 330 бигмаков уже не так принципиальна, особенно если выбрать для переезда российский город, в котором средние зарплаты по покупательной способности уже сейчас выше среднеамериканских.

Теперь, когда мы всё это проговорили, самое время погрузить руки в теорию этики. Наука различает три основных подхода.

1. Консеквенциализм. Главное — результат, цель всегда оправдывает средства. Консеквенциалист водит машину по правилам, но охотно готов превысить скорость, если ему нужно будет, к примеру, быстрее довести свежекупленную пиццу голодной семье.

2. Деонтология. Главное — соблюдение правил. Деонтологист водит машину по правилам, ибо так предписывает закон, то есть КоАП РФ. Пока деонтологист прав, другие водители могут хоть руль зубами грызть: он никого в свою полосу не пропустит.

3. Этика добродетели. Главное — оставаться добродетельным. Приверженец этики добродетели не только водит машину по правилам, но и старается быть хорошим водителем — например, пропускает тех, кому сложно выехать со двора, и моргает аварийкой, когда его самого пропускают вперёд.

Серьёзная проблема социализма, — а идеология, которая сейчас накрыла Запад токсичной тучей, со всех точек зрения является именно социализмом, — заключается в смешении этих направлений.

Сначала социалисты идут на баррикады под лозунгами этики добродетели. «Капитализм плох, так как рабочие едят плохие продукты, использовать чужой труд непорядочно, а социальное неравенство невозможно терпеть».

Если социалисты побеждают, вскоре выясняется, что уродливая сословная экономика, которую неизбежно порождает социализм, в современном мире неконкурентоспособна. Когда бывший буржуй с двумя высшими образованиями бьёт ломиком лёд, а неграмотный бывший матрос сидит в кресле директора завода, страна погружается в разруху. Одни специалисты бегут из страны, другие перестают работать, третьих вышвыривают на улицу с тех должностей, на которых они могли бы принести пользу стране.

Примерно в этот момент социалисты переключаются с этики добродетели на этику консеквенциализма. «Да, из-за социалистических реформ голод унёс жизни нескольких миллионов человек, но мы принесли эти жертвы на алтарь великой цели. Эти люди погибли не зря, а ради достижения благоденствия будущих поколений». Год за годом социалисты заявляют, что «надо немного потерпеть», надо смиренно переносить тяжёлые последствия кровожадных решений социалистов, так как в итоге непременно наступит светлое будущее всеобщего благоденствия.

Наконец, когда социалистический эксперимент проваливается окончательно, социалисты снова возвращаются к этике добродетели: «Да, теперь вы живёте гораздо сытнее, чем при вождях, но что в этом толку, если наёмные работники снова работают на капиталиста, у которого есть огромная яхта и роскошный дворец».

Лично я полагаю, что Карл Маркс был прав: основным критерием истины является практика. Если социалисты хотят продемонстрировать состоятельность своих идей, пусть ставят свои эксперименты на добровольцах. Неплохо подошла бы для этого, например, Либерия — колония «свободных цветных людей», которая скоро будет отмечать 200 лет с момента первой своей попытки построить общество без белых угнетателей.

Собственно, главная беда социализма как раз и заключается в том, что ни печальная история Либерии, ни плачевные итоги других социалистических экспериментов их ни на йоту не убеждают. Социалисты продолжают настаивать на двух своих тезисах:

1. Капитализм несправедлив, и его надо сломать.

2. Социализм гораздо несправедливее капитализма, но это нормально, так как когда-нибудь в будущем он непременно станет справедливым.

Причины такого упрямства точно определил ещё Джордж Оруэлл. «Власть – не средство; она – цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть».

Напомню, что и Евстафию Чемякину, и многим другим деятельным людям в своё время удалось создать в раннем СССР вполне работоспособные коммуны. В итоге выяснилось, что удержать крестьян в этих коммунах можно только насильно, а выхлоп они дают значительно меньший, нежели частные хозяйства:

https://von-hoffmann.livejournal.com/822881.html

«По мере того, как мы объявили добровольность, — писал Чемякин, имея в виду статью Сталина «Головокружение от успехов», опубликованную в «Правде» 15 марта, — крестьяне начали выходить из коммун так же, как и были туда завербованы, то есть массами. Отступление получилось прямо ошеломляющее… Чем дольше я живу, тем передо мной всё яснее и яснее встаёт вопрос о никчемности коммун и других сложных форм коллективизации… Откуда пойдёт нам хлеб и молоко — из артели, коммуны, ТОЗа (товарищества по обработке земли. — А. П.) или от единоличника, по-моему, всё равно… Я считаю, что наша политика сделать деревню социалистической, а нашего мужика-собственника — социалистом не выйдет, и эту политику надо пересмотреть… Некоторые мои прежние утверждения, что крестьянин — это «строитель социализма», — неправильные. Теперь в деревне наблюдаешь такие сцены — крестьяне бросились на свой скот и погнали его из колхозов по дворам, крестьянки обнимали коров, целовали их, наговаривали им тысячу ласковых слов вроде: «Милая бурёнушка, заморили тебя, матушка». Глядя на них, будто перерождаешься и думаешь: за кем мы гонимся, для чего нам нужен этот собственнический идиот? Лесозаготовки он сделает при любых условиях, налог заплатит, хлеб и мясо тоже завезёт. Повторяю, что крестьянскую политику надо пересмотреть…»

Менее идеологически заряженная власть остановила бы в этой точке коллективизацию и, вероятно, спасла бы тем самым Советскую Россию от голода 1930-х годов. К сожалению, руководство СССР поступило иначе. От «практичного» тезиса «колхозы дадут стране вдосталь продовольствия» большевики перешли к тезису этики добродетели: «кулаки — мерзость перед лицом Маркса, их надо ликвидировать как класс».

Обратите внимание, колхозникам никакие комиссары даром не сдались, колхозники мечтали вернуться в то «угнетённое» состояние единоличников, от которого коммунисты пытались их освободить. Стремление осчастливить людей насильно — золотая классика социализма.

Генри говорит: сделай вот эту работу за 100 долларов.

Том говорит: хорошо, я сделаю эту работу за 100 долларов.

Социалист говорит: нет, вы не имеете права так договариваться, это угнетение! Генри должен отдать свою компанию под управление нашей партии. Я не так талантлив как Генри, поэтому я смогу платить Тому только 10 долларов. Но зато Том не будет унижать своё человеческое достоинство, работая на выжимающего все соки капиталиста!

Завидую Венесуэле: там руководство нашло в себе достаточно сил, чтобы прислушаться к мудрым российским советникам и начать сворачивать страшный социалистический эксперимент:

https://vc.ru/flood/211768-venesuela-perehodit-k-privatizacii-posle-bankrotstva-socializma

…президент Венесуэлы Николас Мадуро незаметно начал передачу государственных активов обратно в руки частных владельцев, чтобы обратить вспять экономический крах страны. «Обремененное сотнями обанкротившихся государственных компаний, экономика Венесуэлы отказывается от социалистической доктрины, передав ключевые предприятия частным инвесторам, предлагая прибыль в обмен на долю доходов или продуктов», – пишут журналисты из Каракаса Фабиола. Зерпа и Николле Япур. Передача, о которой не было объявлено публично, но была подтверждена «девятью людьми, осведомленными в этом вопросе», как сообщается, включает в себя десятки переработчиков кофе, зернохранилищ и отелей, которые были конфискованы в рамках широкомасштабной национализации Венесуэлы, которая началась при Чавесе.

Заносчивые американцы, конечно же, к российским советникам прислушиваться не будут. Если я попрошу их показать успешную страну с социалистической экономикой, американцы просто проигнорируют мой вопрос. Пока что власти США полагают, что талантливые инженеры не переломятся, если поцелуют ботинки «угнетаемым» страдальцам, и что проблема «угнетаемых» страдальцев не в их моральном облике, а в разного рода дискриминации. Опыт показывает, что разубедить американцев заранее невозможно, тут нужно время. Как верно отметил Уинстон Черчилль, американцы всегда находят единственно верное решение, но только после того, как перепробуют все остальные.

Вместе с тем я всё же замечу, что все три направления этики являются рабочими, но только в том случае, если не скакать от одного направления к другому. Американским амишам, например, материальные ценности более-менее безразличны: они принципиально отвергают всю технику сложнее телеги. Итоги их деятельности вполне удовлетворительны: амиши живут простой жизнью и имеют достаточно продовольствия. Несмотря на удивительно низкий по меркам 21-го века уровень потребления, амиши выглядят здоровее, успешнее и счастливее типичного владельца электромобиля из Нью-Йорка.