 

Байден объявил в Техасе стихийное бедствие после сильнейшего снегопада

22.02.2021, 10:44, Новости дня
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Глава США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия после того, как внезапные холода привели к перебоям в электроснабжении и десяткам жертв, пишет NBC. Ведение особого положения позволит штату использовать средства федерального бюджета для помощи пострадавшим людям и компаниям.


Reuters

Президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил стихийное положение на большей части Техаса, который пытается справиться с последствиями крупнейшего снегопада, пишет NBC. Такое решение позволяет выделить средства федерального бюджета на помощь 77 округам, где внезапные холода оставили миллионы людей без электричества. Погибло по крайней мере 22 человека: половина в связанных с плохой погодой ДТП, а пятеро умерло от переохлаждения.  

Как отмечает Белый дом, объявление ЧС позволит выделить деньги на временные жилища и ремонт домов, доступные займы для покрытия убытков незастрахованной собственности и другие программы помощи пострадавшим людям и компаниям. После дальнейшей оценки нанесённого ущерба возможно введение дополнительных мер, уточняет новостной сайт.

Губернатор Техаса Грег Эббот в официальном заявлении поблагодарил главу государства за его поддержку и добавил, что власти штата продолжат «работать с федеральными партнёрами, чтобы обеспечить всех пострадавших техасцев доступом к необходимой помощи». В субботу во время пресс-конференции начальник техасского подразделения Управления по чрезвычайным ситуациям Ним Кидд подчеркнул, что целью руководства является добавление всех 254 округов штата в декларацию о стихийном бедствии. По его словам, большинство жителей Техаса не утепляют свои дома к зиме из-за жары летом, поэтому у многих прорвало трубы. Кидд отметил, что сейчас приоритетной задачей является раздача бутилированной воды.

Как рассказывает информационный портал со ссылкой на сайт специализированный сайт, из 295 тыс. случаев перебоев с электроснабжением, зарегистрированных в США в субботу, 20% приходится на Техас. В попытке призвать к ответственности виновных в бедствии поступило уже по крайней мере два судебных иска против Совета по надёжности электроснабжения штата Техас (ERCOT), который контролирует 90% электросетей штата. В последнем иске среди прочего совет обвиняют в многолетнем игнорировании предупреждений о возможных проблемах, пишет NBC со ссылкой на местные СМИ.



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