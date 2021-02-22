Будущая глава левых Германии выступает против зарубежных миссий бундесвера

22.02.2021, 10:44, Новости дня

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«Немного войны не бывает», — считает вероятный будущий сопредседатель партии левых в Германии Янине Висслер. Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, она решительно выступает против любых зарубежных миссий бундесвера и не видит в этом вопросе никакой возможности для компромисса. По словам Висслер, Левая партия не вступит в правительство, отправляющее своих военнослужащих участвовать в операциях за границей.



Reuters

Янине Висслер и в прошлом уже заявляла о своём непринятии иностранных миссий бундесвера, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. За неделю до запланированных выборов руководства Левой партии Германии её предполагаемая сопредседатель ещё раз напомнила о своей позиции по этому вопросу.

«В том, что касается миссий бундесвера, я, в отличие от других вопросов, не вижу никакой возможности для компромисса, — подчеркнула глава фракции левых и действующий заместитель руководителя партии. — Немножко войны не бывает». Левая партия не вступит ни в одно правительство, которое принимает решения в пользу зарубежных военных операций.

В двойном интервью с Висслер также принимала участие её предполагаемый сопредседатель Сузанне Хенниг-Вельсов. Она, однако, проявила открытость миссиям под эгидой ООН, направленным на сохранение мира. «Я могу представить определённые классические миссии голубых касок, как на Кипре, например», — отметила глава Левой партии в немецкой Тюрингии. Такие операции нужно рассматривать каждую в отдельности.

Также Хенниг-Вильсов выступала за то, чтобы Левая партия рассматривала возможность войти в состав правительства как шанс: «Левые должны ясно дать понять, что готовы брать на себя ответственность».

Всё указывает на то, что в следующую субботу Висслер и Хенниг-Вильсов почти на 9 лет сменят действующий дуэт руководителей, Катю Киппинг и Бернда Риксингера. Выборы должны состояться на виртуальном партийном съезде. Других перспективных кандидатов на данный момент нет, пишет немецкий журнал.

Уже в пятницу запланированное Германией продление миссии НАТО в Ираке натолкнулось на резкую критику со стороны Левой партии. «Бундесверу в Ираке грозит отправка на новую войну НАТО», — заявила эксперт левых по внешней политике Севим Дагделен.

Как напоминает издание, в четверг министры обороны НАТО договорились продлить миссию по обучению иракских войск. По данным генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, это может привести к тому, что численность военнослужащих в регионе возрастёт с 300 до 4 тыс. Однако участие в боевых действиях по-прежнему исключается.

«Увеличение военного присутствия НАТО в 8 раз для поддержки войск США — это насмешка над иракским парламентом, который принял решение о полном выводе всех иностранных военнослужащих», — считает Дагделен. Немецкие левые требуют вывода военнослужащих Германии из Ирака.

Нынешняя образовательная миссия НАТО предусматривает присутствие в регионе максимум 500 военных. С увеличением контингента с 300 до 4 тыс., вероятно, также будет связана отправка новых военнослужащих бундесвера, который сейчас представлен в составе примерно 80 человек на курдских территориях, заключает немецкий журнал Der Spiegel.