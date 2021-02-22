Лондон грозит Брюсселю «водными войнами» из-за запрета на импорт в ЕС британских моллюсков

22.02.2021, 10:44, Новости дня

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Британские власти грозят Брюсселю устроить «водные войны» из введённого в Евросоюзе запрета на импорт британских моллюсков, пишет The Daily Telegraph. Как отмечается в статье, Лондон, в частности, намерен ввести ограничения на импорт минеральной воды и других продуктов питания из ЕС.



Reuters

В ответ на блокирование Брюсселем поставок британских моллюсков Лондон может устроить «водные войны» в рамках договорённостей по брекситу, пишет The Daily Telegraph.

Импорт европейской минеральной воды и некоторых пищевых продуктов в Великобританию может быть ограничен в результате ответных мер, которые рассматриваются Лондоном в связи с отказом Брюсселя прекратить блокирование экспорта британских моллюсков.

Как отмечает издание, британские министры в настоящий момент рассматривают предложения, получившие название «водные войны». Эти предложения могут привести к тому, что Соединённое Королевство прекратит действие ряда согласованных с ЕС договорённостей по брекситу.

Высокопоставленные источники в правительстве заявили о возможном введении ограничений на импорт минеральной воды и семенного картофеля, при том что по последнему пункту Евросоюз ранее добился временного соглашения до конца июня.

Обращаясь к Брюсселю с предостережением, источник в британском правительстве заявил: «Обдумывается вопрос о том, в каких ещё областях мы можем оказать влияние. У нас есть договорённости о преемственности … мы можем прекратить их действие, а это значит, что они не смогут продавать здесь свою продукцию».

Обсуждение «зеркальных» мер началось ранее в этом месяце после того, как Европейская комиссия объявила о том, что запрет на экспорт живых устриц, моллюсков, гребешков и мидий из британских вод «класса Б» станет постоянным, поскольку теперь Британия внесена в список третьих стран.

Британский премьер Борис Джонсон был лично возмущён этим шагом, который застал власти Соединённого Королевства врасплох, поскольку решение Брюсселя, как утверждают официальные лица, противоречит более ранним заверениям Еврокомиссии, пишет The Daily Telegraph.