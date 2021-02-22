Новую главу отношений Европы и США откроет солидарность против России и Китая

22.02.2021, 10:44, Новости дня

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На Мюнхенской конференции по безопасности лидеры государств ЕС и НАТО приветствовали «возвращение Америки» при Джо Байдене, пишет Frankfurter Allgemeine. Участники конференции сошлись на том, что Европа и США должны вместе защищать «международный порядок, основанный на правилах» «от нападок автократических государств», среди, которых центральное место занимают РФ и Китай. Они, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пытаются «переписать установленные правила, чтобы продвинуть собственные интересы».



Reuters

На Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в этот раз в онлайн-формате, лидеры ЕС и НАТО приветствовали «возвращение Америки», о котором президент США Джо Байден заявил на том же мероприятии. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен, Соединенные Штаты «привержены своим глобальным обязательствам больше, чем когда либо прежде». Председатель Европейского Совета Шарль Мишель говорил о «новом учредительном пакте» с Соединенными Штатами, который должен основываться на «ценностях, процветании и влиянии». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул: «Теперь мы обладаем исторической возможностью создать более сильный альянс». В списке общих тем значились проблема изменения климата и солидарность в отношении РФ и Китая, которые не разделяют западных ценностей, пишет Frankfurter Allgemeine.

Фон дер Ляйен одобрила возвращение Соединенных Штатов к Парижскому соглашению по климату. По её словам, европейцы относятся к этому «с большим воодушевлением». Она обратилась к Байдену с призывом взять на себя обязательства по достижению климатической нейтральности к 2050 году перед Конференцией ООН по изменению климата, которая пройдёт в ноябре 2021 года в Глазго. Страны ЕС сделали это ещё в декабре.

Йенс Столтенберг дал ясно понять, что он также считает изменение климата центральной проблемой безопасности НАТО. По его словам, альянс должен стать центральным форумом для размышлений о последствиях «кризисных мультипликаторов», таких как засухи и штормы. Они также влияют на места дислокации войск НАТО. Столтенберг подчеркнул: «НАТО должна установить золотой стандарт сокращения выбросов, производимых нашими вооруженными силами, чтобы способствовать достижению цели нулевого уровня выбросов». Это один из приоритетов, преследуемых Столтенбергом в рамках его плана «НАТО 2030».

Лидеры стран ЕС пришли к единому мнению о том, что Европа и Соединенные Штаты должны вместе защищать «международный порядок, основанный на правилах». Проблема четырёх лет при Дональде Трампе заключалась в том, что «больше нельзя было полагаться на соблюдение правил и соглашений», — отметил Шарль Мишель. Он подчеркнул, что вместе они могут эффективнее защитить международный порядок «от нападок автократических государств, будь то Россия, Китай или Иран». Столтенберг назвал Китай и Россию «авторитарными державами», которые «пытаются переписать установленные правила, чтобы продвинуть собственные интересы». Он заявил, что подъём Китая является ключевым вопросом для трансатлантического сообщества.

Как считает автор статьи, безусловно, одной из самых сложных задач для европейцев и американцев будет согласование общей линии в отношении Пекина. Недавно Еврокомиссия заключила инвестиционное соглашение с Китаем от имени государств-членов ЕС. Тем самым она якобы поставила свои интересы выше своих ценностей и «одурачила» Байдена. Поэтому в Мюнхене Фон дер Ляйен избавила Пекин от критики и направила её исключительно в адрес Москвы: «Россия, которая становится всё более непримиримой, продолжает нарушать международные правила у себя дома и за её пределами».

Премьер-министр Великобритании выступил последним, отдельно от политиков из ЕС. Его речь преимущественно касалась «глобальной Британии», теме кампании по выходу из Евросоюза. Он привёл доводы, которые показывают, насколько вовлечено его правительство в решение глобальных проблем: от обеспечения более бедных стран вакциной до защиты климата и «самых высоких расходов на оборону» в Европе. Он подчеркнул, что больше не следует говорить плохо о трансатлантическом партнёрстве, поскольку теперь открывается новая страница: «Америка вернулась в качестве безоговорочного лидера», — передаёт Frankfurter Allgemeine.