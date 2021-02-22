Эксперт раскрыл, как банки используют данные о местоположении клиентов

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22.02.2021, 10:43, Новости дня
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Данные о местоположении клиентов российские банки используют в своей работе для оценки платежеспособности клиента или блокирования сомнительных операций, рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения. Разумеется, определить конкретную улицу, дом или квартиру по IP обычно нельзя, если не иметь доступа к базе данных интернет-провайдера. Аналогично построена и модель борьбы с карточным мошенничеством: платежи на разных континентах в течение одного дня, безусловно, рассматриваются как высокорисковые», – цитирует РИА «Новости» эксперта.

По его словам, вместо IP-адреса можно использовать геолокацию мобильного устройства – она более точная. Устройство само видит свою локацию через GPS и может делиться с разработчиками приложений или операционной системы. Правда, и доступна она не всегда, обращает внимание Достов: например, если клиент находится в полуподвальном помещении, качество локации сильно падает.

Некоторое время назад предлагалось проверять геопозицию клиента при каждом платеже картой, чтобы убедиться, что человек и карта находятся в одном месте. Но от этой идеи отказались, поскольку велик риск ошибок, и ее довольно сложно реализовать технически, отметил эксперт.

«Еще один вариант – получить данные о местонахождении и перемещениях клиента от сотовых операторов. Это довольно дорогостоящая информация, к тому же не обезличенная, поэтому ее обработка сопряжена с регуляторными рисками. Такие сведения полезны не только для борьбы с мошенничеством, но и для оценки платежеспособности. Например, насколько часто человек бывает за рубежом, ходит ли в дорогие магазины, живет ли по месту прописки и ходит ли регулярно на работу», – добавил он.

Ранее стали известны способы получения мошенниками информации о балансе банковской карты.



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