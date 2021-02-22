 

«Калашников» представил новый беспилотник-конвертоплан

22.02.2021, 10:43, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний «Калашников») представила новый российский беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL, который может применяться для мониторинга, а также в рамках спасательных операций, сообщили в пресс-службе «Калашникова».

Беспилотник был представлен на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021, передает РИА «Новости».

«Новый беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для классического запуска аппарата с катапульты, во втором случае крыло беспилотника оборудовано дополнительными штангами с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами, что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета», – сообщили в пресс-службе кампании.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии, новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Россия обвинила НАТО в попытке разрушить военный союз с Белоруссией

20.08 / США потребовали от Румынии не покупать оборудование 5G у Huawei

06.08 / VOAэкспресс 5 августа 2020

01.01 / Руслан Щербань: После смерти отца очень много людей отвернулось от нас. Из тех, кто реально помогал, могу назвать Кобзона и Ахметова. Все

04.09 / Подозреваемый в убийстве ультраправого активиста в Портленде погиб при задержании

03.12 / Микитась вышел из СИЗО – СМИ

04.10 / Новый артиллерийский удар нанесен по Степанакерту

18.12 / Перехватчики МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике

25.01 / Сервис Disney+ заблокировал мультфильмы для дошкольников из-за «расизма»

17.08 / Дочь Кира Булычева: Отец всегда относился к КГБ крайне отрицательно. Товарищ Попов потерпел неудачу с его вербовкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска