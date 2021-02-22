«Калашников» представил новый беспилотник-конвертоплан

22.02.2021, 10:43, Новости дня

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ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний «Калашников») представила новый российский беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL, который может применяться для мониторинга, а также в рамках спасательных операций, сообщили в пресс-службе «Калашникова».

Беспилотник был представлен на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021, передает РИА «Новости».

«Новый беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для классического запуска аппарата с катапульты, во втором случае крыло беспилотника оборудовано дополнительными штангами с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами, что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета», – сообщили в пресс-службе кампании.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии, новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран.